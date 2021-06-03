Тюменец побил супружескую пару табуреткой в гостях. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Тюменский» поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что к ним доставили двух человек с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции, опросив потерпевших, задержали 37-летнего подозреваемого. Выяснилось, что инцидент произошел в доме у потерпевших. К супружеской паре пришел в гости знакомый, в ходе застолья между гостем и хозяевами дома произошла ссора.

– Мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил деревянный табурет и нанес им несколько ударов по голове знакомому и его супруге, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Услышав шум, соседка вызвала скорую помощь. В настоящий момент подозреваемый задержан, свою вину признал. В отношении ранее судимого жителя Тюменского района отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье,подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.