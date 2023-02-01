В Тюмени на улице Красных Зорь снесут здание школы №2 восьмидесятилетней давности

Фото: https://school2-tmn.ru/

Здание восьмидесятилетней давности на ул. Красных Зорь в Тюмени, в котором сейчас находится школа №2, наконец-таки снесут. Вместо старой четырехэтажной школы построят новую, которая вместит 1100 учеников. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте «Госзакупок».

Общая площадь нового здания вместе со спортивной площадкой займет более 21 тысячи квадратных метров. Начальная и максимальная цена контракта – 22,2 миллиона рублей и пойдет на «разработку проектной документации объекта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском поселке Мелиораторов построят школу на 1 101 место. Работы завершатся в 2024 году.