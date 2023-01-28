В тюменском поселке Мелиораторов построят школу на 1 101 место

Фото: Александр Моор, соцсети

Губернатор Александр Моор объявил о строительстве школы в поселке Мелиораторов. Сообщение об этом он опубликовал в своих соцсетях.

«В 2022 году жители тюменского поселка Мелиораторов обратились с просьбой по строительству школы. Подписал постановление о выделении в 2023 и 2024 годах средств на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ», - написал глава региона.

Также Александр Моор уточнил, что будущая школа рассчитана на 1 101 место, а сдать ее планируется в 2024 году.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в ЖК «Ново-Патрушево» открыли школу № 56 площадью более 20 тысяч квадратных метров. В здании разместились 74 кабинета, которые оснастили 80 моноблоками, сотней компьютеров, 94 принтерами, сканерами и ксероксами, двумя интерактивными информационными киосками, 87 проекторами, 90 планшетами, 74 ноутбуками. Сейчас здесь учатся более 1,8 тысячи человек, количество педагогов - 74.