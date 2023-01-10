В ЖК «Ново-Патрушево» открыли школу №56 общей площадью более 20 тысяч квадратных метров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу № 56 в ЖК «Ново-Патрушево» общей площадью 20 231 кв. м. Как сообщили в Иниформационном центре правительства региона, в церемонии открытия принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новая школа в Тюмени Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школу, в которой 74 кабинета, оснастили 80 моноблоками, сотней комьютеров, 94 принтерами, сканерами и ксероксами, двумя интерактивными информационными киосками, 87 проекторами, 90 планшетами, 74 ноутбуками. Сейчас здесь учатся более 1,8 тысячи человек, количество педагогов – 74.

Глава региона пожелал ребятам и учителям создать такую атмосферу в учебном заведении, чтобы здесь царило уважение, доверие и желание идти в родную школу. Ключи от новой школы Александр Моор передал директору учебного заведения Ольге Живодеровой.

– Для ребятишек ЖК «Ново-Патрушево» таким стала новая школа. Строители сдали ее с опережением срока. Новоселье здесь планировали провести в понедельник, но немного помешала погода. Лично поздравил учеников с началом третьей учебной четверти в новой школе, – позже написал в своем телеграм-канале Александр Моор.