Тюменские школьники создали в игре Minecraft студенческий кампус и мост Влюбленных

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Тюменские школьники создали в популярной игре Minecraft виртуальный город будущего. Как сообщили в информационном центре областного правительства, более 70 ребят приняли участие в онлайн-проекте META Tyumen 2.0, организованном детским технопарком «Кванториум».

– Чтобы все это построить, нужно понимание трехмерного, сделать чертежи. Это навыки, которые пригодятся в любых других трехмерных программах, – сказал руководитель «Кванториум» Дмитрий Тарасов.

На карте появились жилые дома, больницы, скверы, зоопарки, объекты альтернативной энергетики, а также мост Влюбленных и тюменский межвузовский кампус. Последний, кстати, строил 15-летний Артем Свинин.

По словам парня, такие места, как кампус, привлекут молодых людей в науку и станут точкой общения студентов друг с другом.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что школьники Тюменского района все чаще посещают музеи.