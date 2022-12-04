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НовостиОбщество4 декабря 2022 12:33

Школьники Тюменского района все чаще посещают музеи

На базе 21 образовательных организаций района действуют 18 музейных комнат
Виктория Терина
Школьники Тюменского района все чаще посещают музеи

Школьники Тюменского района все чаще посещают музеи

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменском районе школьники все больше интересуются музеями. Об это сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Хранители истории – музеи – достались школам Тюменского района по наследству от советских времен. Но даже сейчас они пользуются популярностью и у ребят, и у взрослых. Так на базе 21 образовательных организаций района действуют 18 музейных комнат, пять комнат боевой славы и восемь музеев, шесть из которых сертифицированы.

Посещением музеев интересуются не только школьники, но и жители сел и деревень района.

С начала учебного года музеи и комнаты боевой славы посетило больше восьми тысяч школьников, проведено 447 экскурсий.

Кроме того, в Тюменском районе создаются и новые музейные пространства. Так, в этом году в рамках проекта «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» в Мальковском детском саду открылся уголок воинской славы, а в 2023 году в Мальковской школе откроется музейный уголок «Рождён в СССР».