Школьники Тюменского района все чаще посещают музеи Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменском районе школьники все больше интересуются музеями. Об это сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Хранители истории – музеи – достались школам Тюменского района по наследству от советских времен. Но даже сейчас они пользуются популярностью и у ребят, и у взрослых. Так на базе 21 образовательных организаций района действуют 18 музейных комнат, пять комнат боевой славы и восемь музеев, шесть из которых сертифицированы.

Посещением музеев интересуются не только школьники, но и жители сел и деревень района.

С начала учебного года музеи и комнаты боевой славы посетило больше восьми тысяч школьников, проведено 447 экскурсий.

Кроме того, в Тюменском районе создаются и новые музейные пространства. Так, в этом году в рамках проекта «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…» в Мальковском детском саду открылся уголок воинской славы, а в 2023 году в Мальковской школе откроется музейный уголок «Рождён в СССР».