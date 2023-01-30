В Тобольске вновь эвакуировали пассажиров аэропорта Ремезов

в аэропорт снова поступило сообщение о минировании. К счастью, оно оказалось ложным

Второй раз за сутки аэропорт Тобольска попадает под сообщения о минировании. Очевидцы говорят об эвакуации всех сотрудников и пассажиров. К слову, вчера также из-за подобной тревожной информации всем находящимся в здании воздушной гавани пришлось ее спешно покинуть. Причем спрятавшись в бомбоубежище. Также был отложен рейс в Санкт-Петербург.

Добавим, что в тобольском аэропорту корреспонденту «КП»-Тюмень» пояснили, что все сотрудники сегодня снова провели необходимые мероприятия, которые связаны с обеспечением безопасности. Никаких опасных предметов обнаружено не было, и аэропорт вернулся к прежнему режиму работы.

Отметим, что собственный источник издания сообщил, что сегодня, помимо аэропорта, сообщение о минировании поступило и в образовательные учреждения. Однако представители силовых структур корреспонденту «Комсомолки» не смогли дать по этому поводу оперативный комментарий.