В аэропорту Ремезов в Тобольске пассажиров и посетителей экстренно эвакуировали в бомбоубежище Фото: Татьяна Коркина

Пассажиров и посетителей аэропорта «Ремезов» в Тобольске экстренно эвакуировали в бомбоубежище из-за сообщения о минировании. Как сообщает «ФедералПресс», на месте происшествия работали кинологи и спецслужбы.

По данным пресс-службы аэропорта, в «Ремезове» проводились «мероприятия, связанные с обеспечением безопасности».

К счастью, опасных предметов не нашли, в 23 часа по местному времени пассажиры вылетят в Санкт-Петербург.