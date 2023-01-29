В 2022 году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли пятеро детей, 226 получили травмы Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сотрудники Госавтоинпекции проводят мастер-классы с родителями дошкольников по правильному подбору и установке детских автокресел. Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, тренинги пройдут в школах будущих мам, женских консультациях, больницах и поликлиниках.

А еще у детсадов и поликлиник проходят рейды и «сплошные проверки», во время которых инспекторы ГИБДД контролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Помимо самих полицейских, в рейдах активно участвуют родители из числа школьных «родительских патрулей».

По данным Госавтоинспекции, в 2022 году число ДТП с участием детей составило 188 единиц, что на 10% меньше, по сравнению с 2021 годом. В авариях погибли пятеро малышей, ещё 226 детей было ранено. Сотрудники ГИБДД выявили более 10 тысяч нарушений правил перевозки на детей, что на 20% больше, чем в 2021-м. В Госавтоинспекции сообщили, что в 2023 году контроль за соблюдением правил перевозки детей будет продолжен.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в Тюменской области проводят акцию «Автокресло – детям», которая продлится до 14 марта.