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Общество27 февраля 2022 10:16

В Тюменской области проводят акцию «Автокресло – детям»

Она продлится до 14 марта
Сергей Швецов
В Тюменской области проводят акцию «Автокресло – детям».

В Тюменской области проводят акцию «Автокресло – детям».

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы проводят акцию «Автокресло – детям». Она продлится до 14 марта.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ГИБДД проведут рейды и акции у детсадов по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях, а также «сплошные» проверки автомобилей, в которых перевозятся дети.

– Чаще всего автомобилисты нарушают правила при перевозке детей родственников, соседей, друзей, которые попросили их довезти в соседний населенный пункт, при этом у водителя нет детского автокресла. Нередки случаи перевозки детей в автокреслах, не зафиксированных ремнями безопасности, – отметили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В 2022 году в трех ДТП пострадали дети, которые перевозились с нарушением ПДД. В одном случае малыш находился на переднем сиденье на руках у матери.