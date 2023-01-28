Под Тюменью в жуткой аварии с участием большегруза и легковушки погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, на 199-м километре столкнулись «ВАЗ-21099» и большегруз.

- По предварительным данным, водитель легковушки, выезжая на трассу со второстепенной дороги, не пропустила большегруз, в следствие чего и произошло столкновение, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

От удара фуру отбросило в кювет, а легковушка буквально превратилась в груду искореженного железа. Водитель и пассажир, находившиеся внутри, погибли на месте.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На данный момент профильные службы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напоминаем, что несколько дней назад на этой же трассе погибли две девушки. Автомобиль «Nissan Teana» выехал на встречку и столкнулся с фурой «Scania».