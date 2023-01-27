Две девушки погибли в смертельном ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области накануне, 27 января 2023 года, в 20.10 произошло смертельное ДТП на 428-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, автомобиль «Ниссан Теана» выехал на встречку и столкнулся с фурой «Скания».

В аварии погибли 29-летняя жительница Надыма, водитель «Ниссана», и 25-летняя пассажирка из Тюмени. 55-летний водитель «Скании», житель Пермского края, не пострадал.

Обстоятельства трагедии выясняются. Водитель «Ниссана» за год привлекалась к административке за превышение скоростного режима 10 раз.