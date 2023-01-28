Тюменские офтальмологи обсудили современные методы лечения катаракты

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В Тюмени прошел семинар специалистов-офтальмологов, на котором обсуждалась медицинская помощь пациентам с возрастной катарактой

Первую амбулаторную и консультативную помощь тюменцам оказывает Областной офтальмологический диспансер, в экстренных случаях горожане обращаются в ОКБ №2, а с особо тяжелыми или нестандартными ситуациями - к врачам ОКБ №1, в специализированный стационар третьего уровня.

Так, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко поделился опытом имплантации мультифокальных интраокулярных линз, которые помогают вернуть зрение.

- Большим прорывом в офтальмологии стало применение этих искусственных хрусталиков. За время использования этой линзы не выявлено ни одного осложнения после операции, - рассказал он.

Перенимать опыт приехали и врачи из других медучреждений, среди них был и доктор Борис Хромых из Ялуторовска.

- Работы, конечно, меньше не стало, но я стараюсь не пропускать такие семинары. Это уникальная возможность узнать из первых уст последние достижения науки и практики. А также обсудить другие патологии органов в кругу профессионалов и единомышленников зрения, - подчеркнул врач.

Еще спикеры семинара рассмотрели предоперационное ведение пациентов с катарактой, хирургическое лечение ее осложнений и исторические вехи экстракции катаракты.