Тюменские офтальмологи помогли пациенту, который мог ослепнуть из-за глаукомы Фото: Татьяна Коркина

В тюменский Областной офтальмологический диспансер обратился 45-летний мужчина с глаукомой, диагноз которому поставили год назад. На первом этапе консервативное лечение работало хорошо, но, спустя полгода, выяснилось, что его недостаточно. Давление у мужчины оказалось высоким.

Прямо в день обращения мужчине провели на оба глаза селективную трабекулопластику. Это щадящий метод лазерного лечения, который эффективно снижает внутриглазное давление. Контрольный осмотр показал, что состояние пациента стабилизировалось.

Глаукома занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты. По словам заведующей отделением глаукомы Областного офтальмологического диспансера, врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н. Светланы Шатских, опасность заболевания – в том, что пациенты даже не чувствуют его развития.

Людям старше 40 лет офтальмологи советуют ежегодно проходить осмотр, чтобы исключить развитие глаукомы и скорректировать лечение.

Отметим, что сегодня, 6 марта, отмечают Всемирный день борьбы с глаукомой. Отделение глаукомы в Областном офтальмологическом центре – единственное в Тюменской области, где у пациентов выявляют болезнь и проводят все существующие методы лечения.