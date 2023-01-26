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НовостиОбщество26 января 2023 8:30

Житель Тюмени пригласил в гости едва знакомого мужчину и остался без кроссовок и телевизора

Но оперативникам удалось раскрыть кражу из квартиры
Источник:kp.ru
гостеприимный тюменец остался без кроссовок, фена, телевизора и телефона

гостеприимный тюменец остался без кроссовок, фена, телевизора и телефона

В Тюмени посиделки закончились пропажей вещей и заявлением в полицию. Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областного МВД, в полицию обратился местный житель и сказал, что у него украли фен, телевизор, телефон и кроссовки.

Сотрудники уголовного розыска поймали ранее судимого 25-летнего мужчину. Также выяснили, что в день происшествия воришка на лестничной площадке познакомился с будущей жертвой и был им приглашен в гости, чтобы употребить спиртные напитки.

Когда настало утро и задержанный понял, что дома нет хозяина, он его обчистил, затем надел кроссовки потерпевшего и отправился «избавляться» от добытого. При этом обувь решил оставить себе.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». За подобный проступок можно отправиться за решетку на пять лет. Сейчас же фигуранта заключили под стражу.