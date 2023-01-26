В Тюмени появился путеводитель по старинному Текутьевскому кладбищу

Фото: Музей воспоминаний Мы жили/Тюмень

Сборник-путеводитель по старинному Текутьевскому кладбищу содержит биографии жителей города, похороненных здесь, также классификацию дореволюционных надгробий и маленький раздел с изображениями флоры кладбища. В музее воспоминаний «Мы жили» корреспонденту «КП-Тюмень» также пояснили, что в сборник и вошла карта некрополя. На ней изображены разрушенные памятники в исходном виде. Это сделано для того, чтобы читатель представлял, как выглядело кладбище, открытое в 1885 году.

Напомним, ранее мы писали, что в Тобольске отреставрируют объекты культурного наследия на Завальном кладбище. По словам главы города Максима Афанасьева, в первую очередь будет проведена работа по восстановлению могилы художника Михаила Знаменского. Затем приступят к могиле Петра Словцова, а также к захоронениям Петра Павловича Ершова, декабристов, Ивана Павловича Менделеева.