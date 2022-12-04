В 2023 году отреставрируют объекты культурного наследия на Завальном кладбище в Тобольске

МАУ "Организационно-методический центр культуры и искусств «Креативные индустрии Тобольска»

В 2023 году пройдет реставрация объектов культурного наследия на Завальном кладбище в Тобольске. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

- Все детали мы обсуждали с проектировщиком прямо на месте. Первая на маршруте могила художника Михаила Знаменского. Могила Петра Словцова тоже подлежит реставрации, как и захоронения Петра Павловича Ершова, декабристов, Ивана Павловича Менделеева. У нас есть старейшие захоронения, которые не признаны памятниками, но тоже требуют бережного отношения. Особое внимание могилам красноармейцев, за которыми уже некому ухаживать. Договорились с проектировщиком тоже привести их в порядок - рассказал Максим Афанасьев.

Как сообщает Тюменская линия, в планах благоустроить всю центральную аллею, площадь у храма и основные пешеходные маршруты.

Отметим, что это кладбище появилось во второй половине XVIII века и сейчас его включили в маршруты обзорных экскурсий по городу. Посещение некрополя - важная часть знакомства с историей Тобольска, так как там находятся могилы известных декабристов. Самым известным надгробием на Завальном является могила Петра Ершова. Завальное кладбище является памятником истории регионального значения. На кладбище находятся 14 объектов культурного наследия, из них 11 – памятники истории федерального значения.