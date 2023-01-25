В Тюменской области стали меньше болеть коронавирусом

коронавирусом в регионе стали болеть меньше

В регионе стала улучшаться эпидемиологическая обстановка. По крайней мере, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией уже совсем низок. Как сообщили корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного департамента здравоохранения со ссылкой на заместителя директора Татьяну Новикову, сейчас чаще всего тюменцы подхватывают грипп или болеют ОРВИ.

При этом там добавили, что не нужно расслабляться и забывать о регулярном мытье рук, проветривании помещений и ограничении контактов с заболевшими, а при недомогании лучше отменить все встречи и остаться дома.

Напомним, в декабре из-за роста заболеваемости учащиеся школ временно были переведены на дистанционное обучение, но уже в конце месяца ребята вернулись за парты.