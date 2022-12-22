В Тюмени школьники вернутся на занятия, карантин продлять не будут

Тюменские дети вернутся в школы перед новым годом.

В Тюмени школьники вернутся в учебные заведения.

– В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

С понедельника, 26 декабря, обучение будет осуществляться в очном формате, с соблюдением всех необходимых мер профилактики: входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка.

В Роспотребнадзоре Тюменской области сообщили, что за неделю с 12 по 18 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизился на 13,1 % по сравнению с предыдущей неделей.

– Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зарегистрировано во всех возрастных группах населения. Наибольший показатель снижения заболеваемости отмечается среди детей 7 – 14 лет – на 22,3% по отношению к предыдущей неделе, благодаря разобщению учащихся в городе Тюмени и другим ограничительным мероприятиям, – сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в тюменском микрорайоне «Ново-Патрушево» до конца года будет открыта новая школа на 1200 мест.