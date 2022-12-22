В Тюмени готова принять детей школа в «Ново-Патрушево»

В Тюмени готова к открытию новая школа на 1200 мест. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Школа в тюменском микрорайоне «Ново-Патрушево» получила заключение главного управления строительства Тюменской области о соответствии требованиям. Учебное заведение на улице Валентины Трофимовой, 10 сдадут раньше намеченного срока.

– Жилой район интенсивно застраивается. Новосёлы очень ждали строительства учебного учреждения. Подрядчик выполнил работы с опережением сроков. Ранее планировалось, что школа введётся в эксплуатацию не позднее первого квартала 2023 года, однако ввод состоится до окончания текущего года, – рассказала инспектор Управления Госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдова.

Школу в "Ново-Патрушево" откроют до конца 2022 года. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Школа состоит из трёх блоков. В одном из них будут расположены начальные классы, корпус имеет отдельный вход. В центральном блоке расположены группы со столовой на 600 мест, актовый и спортивный залы, библиотека. Еще один блок предназначен для школьников среднего и старшего звена.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что до конца года в областном центре откроют 4 новых детских сада. в том числе крупнейший детсад в регионе, рассчитанный на 500 мест.