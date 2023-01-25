Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В седьмом часу утра в Тобольском районе Тюменской области на 260-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП.

Предварительно выяснилось, что автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находился 21-летний сургутянин, выехал на встречку и столкнулся с «Лада Ларгус». Им управлял житель Московской области. Водитель второго транспортного средства скончался, а 26-летнего пассажира увезли в медицинское учреждение.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Тюмени самосвал задавил «шестерку». В результате странного ДТП никто не пострадал. А легковушка, несмотря на то, что попала в «лапы» тяжеловеса, отделалась небольшими царапинами и вмятинами.