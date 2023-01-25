Пес, которому тюменец прорубил голову, пошел на поправку

Фото: соцсети "ЖиВи"

После новогодних праздников тюменцев потрясла шокирующая новость о жестоком обращении с животным. В одном из жилых домов города, мужчина разрубил псу голову и вынес истекающее кровью животное на помойку. Изувер попал на камеры видеонаблюдения, а позже был пойман силовиками.

Но все это время горожане беспокоились не только за поимку преступника, но и за то, чтобы собака выжила и получила необходимое лечение. К счастью, она попала в заботливые руки неравнодушных специалистов и волонтеров, и уже идет на поправку.

Волонтеры «ЖиВи», где сейчас находится Оскар, корреспонденту «КП»–Тюмень» рассказали, что на сегодняшний день он чувствует себя хорошо. Проявляет интерес, активничает и показывает положительную динамику. Также постепенно уменьшается и отек на глазах. Через два дня хвостатого друга осмотрит офтальмолог и ему сделают узи.