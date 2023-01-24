В Тюмени отремонтируют мост через ж/д пути на обходе Тюмени благодаря нацпроекту Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Мост через железную дорогу на Обходе города Тюмени – в перечне объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, специалисты планируют отремонтировать деформационные швы, обновить барьерное ограждение и заменить слои дорожной одежды.

По словам начальника отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Алексея Филатова, проезжая часть моста сейчас разрушается. Несмотря на неоднократный ямочный ремонт и восстановление покрытия для безопасности дорожного движения, пришло время полностью заменить верхние слои.

С мая по август 2023 года дорожники планируют обновить все четыре полосы 79-метрового моста. С учетом интенсивности движения на этом участке полностью перекрывать дорогу не планируется. Ремонт разобьют на этапы, о сроках которых сообщат перед стартом работ.

Напомним, ремонт мостов и путепроводов в 2022 году включили в показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтированы два путепровода на объездной: один на перекрестке с Московским трактом, другой – в районе Червишевского тракта.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», наш регион стал лидером среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Высокий уровень отметили на правительственном уровне. Проектная команда Тюменской области получила диплом за высокий уровень работы. Его вручили первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.