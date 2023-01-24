В Областной больнице №14 Казанского района после ремонта открыли «инфекционку» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Казанском районе Тюменской области на прошлой неделе после капремонта торжественно открыли здание инфекционного отделения областной больницы №14. Ремонтировать здание начали ещё весной 2022 года: на эти цели из областного бюджета выделили деньги, в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение».

На первом этаже обновленного здания расположились палаты инфекционного отделения, а на втором – кабинеты массажа, врача-инфекциониста, кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Здесь же появится кабинет для профилактики и школ здоровья для местных жителей.

По словам заведующей инфекционным отделением областной больницы №14 Ирины Менщиковой, в отделении есть мельцеровские боксы для госпитализации больных. А это поможет защитить от внутрибольничного заражения других пациентов и медицинский персона.

- От лица всего коллектива мы хотим выразить благодарность руководству, Департаменту здравоохранения, Правительству Тюменской области за возможность работать и оказывать медицинскую помощь в таких комфортных условиях, - поблагодарила Ирина Менщикова.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения - один из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Его основной целью является повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области модернизируют первичное звено здравоохранения. К примеру, в медучреждения поступают автомобили, необходимые для быстрой работы медиков.