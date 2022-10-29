В Тюменской области модернизируют первичное звено здравоохранения Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В больницах Тюменской области проводят модернизацию. В медучреждения поступают автомобили, необходимые для быстрой работы медиков.

- В августе этого года в Ярковскую больницу №24 поступило шесть автомобилей Лада Ларгус. Одна из машин уже три месяца обслуживает фельдшерско-акушерские пункты сел: Новоселово, Иевлево, Караульнояр; деревень: Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты – так называемый Иевлевский «куст» - сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как добавили в ведомстве, у водителя день расписан поминутно: необходимо во время доставить специалистов выездных бригад в населенные пункты, собрать со всех ФАПов анализы, чтобы привезти их в районный центр, сопроводить фельдшеров в отдаленные территории, доставить льготные лекарства из аптеки, а при необходимости - пациентов в больницу.

- Последнее – особенно ценится нашими пациентами. Машина – наш незаменимый помощник. Уже и представить сложно, как мы без нее обходились. Раньше у нас был старенький УАЗик, но далеко и быстро на нем, к сожалению, уехать было невозможно. Не говоря уже про комфорт. Мы, фельдшеры, тратили много времени, особенно, если речь шла об оказании медицинской помощи в других деревнях - рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Инга Булашева.

Благодаря появлению нового авто пациентам тепло и комфортно, а медицинская помощь – доступна и своевременна.

Ранее мы рассказывали, что новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возводят в селе Ершово Ишимского района. ФАП – структурное подразделение ишимской областной больницы №4, где будут оказывать первичную медико-санитарную помощь и взрослым, и детям