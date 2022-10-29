В селе Ершово Ишимского района строят новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возводят в селе Ершово Ишимского района. ФАП – структурное подразделение ишимской областной больницы №4, где будут оказывать первичную медико-санитарную помощь и взрослым, и детям. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ФАП собирают из блок-модулей с надежным металлическим каркасом и стеной из сэндвич-панелей с готовой отделкой.

По словам главного врача ишимской Областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, это будет седьмой новый модульный ФАП в Ишимском районе.

- Строительство и благоустройство территории проводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели было более 19 млн рублей и еще 15 млн рублей направлено на приобретение нового, самого современного оборудования и мебели, - отметил он.

К зданию ФАПа уже подвели индивидуальную канализацию, центральное водоснабжение и электросети. Сейчас специалисты трудятся над благоустройством: подъездные пути, тротуары и отмостки уже сделали, осталось установить ограждение и подключить освещение прилегающих к зданию территории.

Напомним, главной целью федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» является организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году в регионе появились два мобильных фельдшерско-акушерских пункта. Из федерального бюджета на оборудование выделили 29 миллионов рублей. Они оснащены аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и прочим оборудованием.