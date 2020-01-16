Тюменская область приобрела два передвижных ФАПа почти за 30 миллионов рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:40:37+03:00

В Тюменскую область поставят два мобильных ФАПа. Фото - депздрав Тюменской области.

Комплекс оборудован всем необходимым для круглогодичного использования

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В Тюменской области появятся два мобильных фельдшерско-акушерских пункта. Из федерального бюджета на оборудование выделили 29 миллионов рублей.

– ФАПы оснащены аппаратом для измерения внутриглазного давления, цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и прочим оборудованием. Их поставят в течение полугода. Пункты начнут работать в населенных пунктах, которые обслуживают областные больницы № 14 села Казанское и № 20 Увата, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По информации ведомства, комплекс создан на базе многосекционного фургона, он оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до минус 40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU