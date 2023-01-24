в Тюмени вырос спрос на посуточную аренду квартир

В столице Сибири возрос интерес к посуточной аренде жилья. Так, спрос на квартиры-студии увеличился в 2,8 раз, на двухкомнатные в 2,5 раза, а на однокомнатные – в два раза.

РБК Тюмень сообщает, что изменились и цены. Аренда квартир стала дороже, правда ненамного. В среднем это 20%. Например, теперь чтобы снять жилье на сутки, придется заплатить примерно 1 тысячу 800 рублей. За студию – чуть больше полутора тысяч. А за однокомнатную – 1 тысячу 700 рублей. А за квартиру с несколькими комнатами требуют от 2 тысяч 200 рублей до 3 тысяч 200 рублей.

Напомним, ранее мы писали, что в Тюменской области ожидается снижение темпа строительства недвижимости, при этом в этом году будут введены в эксплуатацию новые дома и жилищные комплексы.