В Тюмени спасатели в квартире нашли труп мужчины

причины смерти мужчины на данный момент неизвестны

В квартире на улице Полевой обнаружен труп 49-летнего мужчины. Корреспонденту «КП»–Тюмень» собственный источник в ТОСЭР информацию об инциденте подтвердил и добавил, что все произошло еще вчера. Прибывшие на место спасатели вскрыли замок и вынесли тело.

Напомним, ранее мы писали, что в Заводоуковске недавно был найден труп несовершеннолетнего подростка. Соответствующие службы устанавливают все причины произошедшего.

А в декабре прошлого города в Тобольске местный житель несколько дней не выходил с близкими на связь. Они забили тревогу и вызвали спасателей, а те подключили сотрудников полиции. Однако было уже поздно. Мужчину обнаружили мертвым.