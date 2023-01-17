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НовостиПроисшествия17 января 2023 9:05

В Тюменской области нашли тело 15-летнего парня

Следственный комитет уже заинтересовался этим делом
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Заводоуковске произошла трагедия. Накануне там обнаружили тело 15-летнего подростка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

– В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – кратко прокомментировали инцидент в СУ СКР по Тюменской области.

Где именно был найден девятиклассник и что послужило причиной его смерти, в ведомстве не сообщили. Более подробная информация будет после завершения проверки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмени» писала о том, что в микрорайоне Европейский школьница выпала с 17-го этажа из-за неразделенных чувств к однокласснице. Девушка отказывалась принимать ухаживания.