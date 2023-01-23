Юные тюменцы прошли отборочный тур Всероссийской олимпиады школьников, организованной энергетиками

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено пресс-службой АО «Россети Тюмень»

В выходные прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников группы «Россети». Всего на участие подали заявки ребята из 94 образовательных учреждений Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Отметим, что в Тюменском макрорегионе за организацию мероприятия отвечают «Россети Тюмень». 22 января прошел первый этап, в онлайн-формате. Ученики 9 – 11 классов и студенты колледжей решали задачи по физике, математике и информатике. После того как жюри подсчитает результаты, будут объявлены имена тех, кто уже в начале марта сможет продемонстрировать знания на втором этапе олимпиады.

Дополнительные баллы при поступлении в вузы – партнеры компании и приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки – то, за что поборются победители и призеры интеллектуального состязания. Кроме того, лучших из лучших пригласят на энергетическую смену в детский центр «Орленок». Здесь ребята смогут пройти интенсив по разработке и реализации своих проектов по перспективным направлениям энергетики вместе с педагогами ведущих российских вузов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года. Цель мероприятия – выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. За 5 лет участниками стали более 400 ребят из Югры, с Ямала и из Тюменской области, 16 из них заняли призовые места. В прошлом году победителями стали ребята из Сургута и Тюмени.