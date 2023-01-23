В Тюмени название остановки «Пенсионный фонд» сменили на «Социальный фонд России» Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени остановку, расположенную на ул. Максима Горького в направлении ул. Малыгина (по адресу: ул. Максима Горького, 83), переименовали. Если раньше она называлась «Пенсионный фонд», то теперь – «Социальный фонд России».

Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», наименование изменили в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени в районе ЖК «Колумб» до конца 2023 года построят надземный пешеходный переход. Строительство находится на контроле губернатора.