В Тюмени в районе ЖК «Колумб» до конца 2023 года построят надземный пешеходный переход. Фото: 2Gis

До конца 2023 года в районе ЖК «Колумб» в Тюмени построят надземный пешеходный переход. Возведение объекта находится на контроле губернатора Тюменской области Александра Моора, сообщили в информационном центре правительства региона. В 2022 году во время прямой линии с жителями Моор пообещал ускорить строительство.

По словам директора Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрея Ковалева, подрядчика для строительства надземного перехода уже нашли. 30 января 2023 года контракт планируют заключить, а в конце 2023 года построить сам мост.

Напомним, в Тюменской области по 15 крупным объектам транспортной инфраструктуры ведутся проектные и предпроектные работы. В их числе: Южный обход, участок ул. Мельникайте с выходом на Червишевский тракт, развязка «Тюмень-Арена» и др.