В Тюмени вдоль улицы Мельникайте с 10 февраля введут одностороннее движение Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени вдоль ул. Мельникайте (на участке от выезда из ЖК «Горизонт» до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого) с 10 февраля 2023 года введут односторонку по направлению в сторону реки Туры. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с улучшением дорожно-транспортной ситуации и увеличением пропускной способности проезда улицы-дублера.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 23 января 2023 года вырубят шесть светофоров, в том числе на КПД.