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НовостиАвто23 января 2023 1:02

В Тюмени 23 января 2023 вырубят шесть светофоров, в том числе, на КПД

Рассказываем, где выключат светофоры 23 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 23 января 2023 вырубят шесть светофоров, в том числе, на КПД

В Тюмени 23 января 2023 вырубят шесть светофоров, в том числе, на КПД

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 23 января 2023, погаснут сразу шесть светофоров. Об этом сообщили в МКУ «Тюменгортанс».

Перекрестки погаснут на следующих перекрестках:

- ул. Чаплина – ул. Рабочая;

- ул. Рабочая – ул. Колхозная;

- ул. Бабарынка;

- ул. Энергетиков – ул. Пржевальского;

- ул. Пржевальского – ул. Котовского;

- ул. Рижская – школа №7.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.