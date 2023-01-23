В Тюмени 23 января 2023 вырубят шесть светофоров, в том числе, на КПД
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 23 января 2023, погаснут сразу шесть светофоров. Об этом сообщили в МКУ «Тюменгортанс».
Перекрестки погаснут на следующих перекрестках:
- ул. Чаплина – ул. Рабочая;
- ул. Рабочая – ул. Колхозная;
- ул. Бабарынка;
- ул. Энергетиков – ул. Пржевальского;
- ул. Пржевальского – ул. Котовского;
- ул. Рижская – школа №7.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.