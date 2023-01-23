В Тюмени 23 января 2023 вырубят шесть светофоров, в том числе, на КПД Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 23 января 2023, погаснут сразу шесть светофоров. Об этом сообщили в МКУ «Тюменгортанс».

Перекрестки погаснут на следующих перекрестках:

- ул. Чаплина – ул. Рабочая;

- ул. Рабочая – ул. Колхозная;

- ул. Бабарынка;

- ул. Энергетиков – ул. Пржевальского;

- ул. Пржевальского – ул. Котовского;

- ул. Рижская – школа №7.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.