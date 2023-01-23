В Тюмени психиатры выдали трем пациентам справки с диагнозом «транссексуализм» Фото: Татьяна Коркина

Три справки с диагнозом «транссексуализм» выдала областная психиатрическая больница с 2020 года по 2023 годы. Об этом заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области. По данным депздрава, рассмотрение вопроса о половой переориентации рассматривает врачебная комиссия медицинского учреждения.

– Направление на нее выдает врач-психиатр по результатам медицинского наблюдения, если установили диагноз «транссексуализм, – пояснили в ведомстве.

При этом информации о том, меняли ли эти пациенты пол, не имеется.

КОНКРЕТНО

Порядок выдачи справки об изменении пола регламентирован Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2017 года № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменский суд рассмотрит дело о расторжении брака из-за смены пола одного из супругов. Назначено предварительное заседание.