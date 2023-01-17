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НовостиОбщество17 января 2023 13:30

Тюменский суд рассмотрит дело о расторжении брака из-за смены пола одного из супругов

Назначено предварительное заседание
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Центральный районный суд Тюмени поступило заявление от прокурора, в котором он требует признать недействительным брак между супругами, один из которых сменил пол. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

– О данном факте прокурор узнал благодаря информации, поступившей из городского ЗАГСа. Сообщалось, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Впоследствии оно было удовлетворено, – прокомментировали в ведомстве.

Принимая во внимание тот факт, что, согласно Семейному кодексу РФ, семейные отношения возможны только между мужчиной и женщиной, прокурор обратился в суд с вышеуказанным заявлением.

На данный момент исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.