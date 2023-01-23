В Тюмени полицейские проверяют, из-за чего поезд сбил перебегавшего пути 20-летнего парня

Под Камышловом грузовой поезд сбил перебегавшего пути 20-летнего парня Фото: Татьяна Коркина

В минувшую субботу, 21 января 2023, на 1959-м километре перегона станций «Камышлов – Аксариха» грузовой поезд сбил 20-летнего жителя Камышлова (Свердловская область). Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу, сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, машинист тепловоза заметил парня, перебегавшего по регулируемому пешеходному переходу перед приближающимся поездом. Машинист подавал громкие сигналы, применил экстренное торможение, но избежать травм молодому человеку не удалось. Парня госпитализировали в больницу Камышлова с разными травмами.

По словам друга пострадавшего, молодой человек видел поезд, но не захотел ждать и побежал перед составом.

БДИ!

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности и переходить, перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров – запрещается!

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на Войновке грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила пути в неположенном месте.