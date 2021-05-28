В Тюмени на Войновке грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени в ночь на 28 мая, в 2 часа 5 минут, на 2143-м километре 9-го пикета перегона Войновка – Тюмень грузовой поезд насмерть сбил 68-летнюю пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ, по факту трагедии проводится процессуальная проверка.

Опросив бригаду локомотива, следователи выяснили, что машинист заметил женщину, которая перебегала пути в неположенном месте. Он подал сигнал, экстренно затормозил, но избежать наезда так и не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают машинистов. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты. Назначена судебно-медицинская экспертиза

НА ЗАМЕТКУ

Тюменцам ещё раз напоминают, что на железной дороге нужно соблюдать все меры безопасности. Переход через ж/д пути возможен только в специально отведенных для этого местах.