Житель Тюменской области заплатит 2 миллиона рублей за поджог собственной квартиры Фото: Татьяна Коркина

Два миллиона рублей заплатит житель села Малькова, который признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, мужчину осудили в сентябре 2022 года, однако деньги с него потребовали только сейчас.

По данным ведомства, в декабре 2021 года мужчина находился в квартире дома на ул. Строителей в селе Мальково, где раньше жил. Он облил одежду и мебель легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Когда огонь разгорелся, злоумышленник скрылся с места преступления, а пламя распространилось на соседние пять квартир. В результате этого огонь полностью уничтожил квартиру стоимостью 2 млн рублей, которая находится в муниципальной собственности Мальковского муниципального образования.

Суд удовлетворил требования прокурора, но решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменец поджег машину знакомого из-за неприязни. Ущерб составил 250 000 рублей.