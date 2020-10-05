Тюменец поджог машину знакомого из-за неприязни

Фото: pixabay.com

Приехал ночью к дому знакомого, разбил заднее стекло его «Приоры», облил салон машины бензином и поджог ее – такова версия полицейских Тюмени об умышленном поджоге, который случился около частного дома на улице Потемкина.

В злодеянии правоохранители подозревают ранее судимого 44-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что он и владелец автомобиля давно знакомы, но «между ними периодически возникают разногласия на почве личной неприязни, приводящие к конфликту».

– В день преступления, затаив злость, фигурант приехал в ночное время к дому своего знакомого. Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчина совершил преступление, а затем злоумышленник скрылся. В результате, отечественный автомобиль полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составляет около 250 000 рублей, – заявляет полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.