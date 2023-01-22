Тюменьстат изучит занятость и доходы населения Тюменской области

Тюменьстат изучит уровень жизни населения Фото: Комсомольская правда

Тюменьстат проведет несколько исследований, которые помогут оценить уровень жизни населения, а также эффективность национальных проектов и государственных программ. Так, как сообщили в Тюменьстате изданию «Вслух.ру», до середины февраля специалисты выборочно проведут наблюдение доходов населения и участие в соцпрограммах. На юге области опросят 700 семей, включая и 420 живущих в городе и 280 – на селе. В Ханты-Мансийском автономном округе под анкетирование попадут 728 домохозяйств, на Ямале – 532.

Предполагается два вида опросников. Семьи ответят на вопросы о совокупном доходе, соцвыплатах, выплатах на детей до 16 лет. Также респондентов попросят оценить свое финансовое положение и условия проживания. Помимо этого, опросят и каждого члена семьи старше 16 лет. Придется ответить на ряд вопросов: какое у них образование, имеется ли работа, участвуют ли они в социальной программе и другое.

Еще 1 тысяча 422 жителя Тюменской области примут участие в выборочном обследовании, чтобы оценить трудоустройство и безработицу в соответствии с критериями Международной организаций труда. Из них 543 человека опросят на юге тюменской матрешки: 342 городских жителя и 201 – деревенский. В поадресном опросе примут участие граждане от 15 лет. Все полученные данные будут обезличены. На их основании эксперты создадут статистическую информацию, а в дальнейшем ее используют для оценки уровня жизни разных групп населения.