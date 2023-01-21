Тюменские педагоги поучаствуют в онлайн-выставке информационных технологий

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Стать участниками могут педагоги дошкольных образовательных учреждений и школ Тюмени. Возраст и стаж не ограничены. Мероприятие позволит обменяться ценным опытом и взять в работу новые практики по работе с детьми.

- Мы хотим развивать ИКТ-компетентность тюменских педагогов, чтобы они в своей работе применяли новые форматы и шли в ногу со временем. Поэтому и решили провести онлайн-выставку, чтобы объединить лучшие практики и показать профессиональное мастерство специалистов. После события создадим банк педагогических цифровых продуктов с открытым доступом, в котором появится более тысячи разработок, - рассказала Кристина Копотилова, руководитель проекта «ICTека».

Специалисты могут заявиться в четырех номинациях. В направлении «Педагогическая находка» участникам необходимо представить обзор на электронные образовательные ресурсы: платформы, приложения, сайты, которые можно использовать для создания цифровых продуктов и применять в своей деятельности. В «Интерактивных игровых пособиях» нужно рассказать об онлайн-викторинах, квизах, играх, разработанных с помощью специальных программ.

В номинации «Онлайн мастер-класс» учителя поделятся видеозаписями тренингов по математической, читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности или уроков по креативному мышлению. В «Буктрейлерах» можно заявиться с мультфильмами, видеороликами, музыкальными клипами, рекламой, записями театральной постановки для повышения читательской грамотности детей по одному из треков — игровому, презентационному или анимационному.

Напомним, проект цифровой экспериментальной площадки «ICTека» является победителем конкурса «Росмолодёжь. Гранты. 2 сезон». Организаторы выиграли на его реализацию 370 000 рублей.