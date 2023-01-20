В Тюменской области в Крещение в ледяной воде искупались более 35 тысяч человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Более 35 жителей Тюменской области приняли участие в крещенских купаниях в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в этом году искупаться в ледяной воде можно было в 50 местах. На месте проведения мероприятий дежурили все спасательные службы: инспекторы ГИМС, подразделения МЧС, сотрудники пожарно-спасательных отрядов, полиция, медики, волонтеры и студенты-спасатели.

Возле купелей дежурили сотрудники МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Безопасность крещенских купаний обеспечили 650 сотрудников спецслужб и 234 единицы спецтехники.

Известно, что происшествий во время крещенских купаний в Тюменской области в этом году не было.