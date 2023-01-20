В Тюмени в маршрут №3 включили остановку «Сквер Комсомольский» Фото: Татьяна Коркина

Остановка «Сквер Комсомольский» включена в схему движения маршрута № 3, выполняющего рейс «Центральный рынок – Жилой район «Преображенский» с 21 января 2023 года. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», автобусы будут останавливаться на ней как в прямом, так и в обратном направлении.

Схема автобуса №3 Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Расписание можно посмотреть в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, где погаснут светофоры 20 января 2023 года.