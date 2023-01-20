В Тюмени 20 января 2023 года погаснут пять светофоров в центре города

В Тюмени 20 января 2023 погаснут пять светофоров в центре города
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 20 января 2023 года, погаснут сразу пять светофоров в центре города. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
С 10 до 12 часов светофоры погаснут на следующих перекрестках:
- ул. Энергостроителей – бульвар Б. Щербины;
- ул. Широтная – ул. Бажова;
- ул. Широтная – ул. Словцова;
- ул. Широтная – ТЭЦ 2;
- ул. Широтная, 181.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.