В Тюмени произошло массовое ДТП с участием автобуса

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня произошло массовое ДТП на перекрестке улиц Республики и Воровского. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– На регулируемом перекрестке столкнулись «Джилли», «Дэу-Матиз», автобус ЛиАЗ, ехавший без пассажиров, и «Дэу-Нексия». Автоинспекторы выясняют, кто из водителей нарушил сигналы светофора, проехав перекресток на красный свет. По предварительной информации, пострадал 38-летний водитель «Дэу-Матиз», – рассказали в ГИБДД.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят административную проверку на месте аварии. И призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Напомним, в Тюменской области пьяный тоболяк угнал трактор и попал на нем в ДТП.