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НовостиЗдоровье19 января 2023 11:01

В Тюменской области на 19 января 2023 года зарегистрировано 96 случаев коронавируса

За сутки вылечились 33 человека
Виктория Терина
В Тюменской области на 19 января 2023 года зарегистрировано 96 случаев коронавируса

В Тюменской области на 19 января 2023 года зарегистрировано 96 случаев коронавируса

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области на 19 января 2023 года зарегистрировано 254 381 случай коронавируса, в том числе за последние сутки 96 случаев. За весь период выздоровели 249 389 человек, в том числе 33 человека за сутки.

Среди заболевших 20 детей, нет пациентов на ИВЛ, но при этом 589 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки проведено 3 335 лабораторных исследований на ковид, всего обследовано 4 678 841 человек.

Напомним, мы писали ранее о том, что двух жителей Тюменской области увезли в больницу с признаками малоизученной гаффской болезни.