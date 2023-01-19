Из-за неисправности самолет, летевший из Новосибирска в Нижнекамск, приземлился в Тюмени

Экипаж воздушное судна доложил о проблеме с гидросистемой Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени из-за технических проблем приземлился самолет, летевший из Новосибирска в Нижнекамск. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Экипаж воздушного судна доложил о неисправности с гидросистемой борта и решил следовать на аэродром в Рощино.

– Экипаж воздушного судна доложил о проблеме с гидросистемой. Решили следовать на запасной аэродром в Тюмень (Рощино). Сигнал бедствия не объявлял. Посадка прошла благополучно, – сообщают в соцсетях.

Известно, что рейс выполняла авиакомпания «Ямал».

Напомним, мы писали ранее о том, что под Тюменью частный самолет-амфибия с людьми на борту совершил жёсткую посадку на озере Мергень. Пассажиры тогда получили травмы.