В парках и скверах Тюмени увеличили скорость мобильного интернета

Фото: freepik.com

Делиться фото, смотреть видео, общаться с друзьями и пользоваться приложениями тюменцы могут на повышенных скоростях благодаря проведенной инженерами МегаФона модернизации базовых станций в 240 локациях нашего города. Работы позволили увеличить скорость мобильного 4G-интернета на 20%, повысить устойчивость и емкость сети для более чем 300 тысяч пользователей, а также расширить возможности звонков в технологии VoLTE, обеспечивающей мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.

Улучшения затронули почти все районы Тюмени: интернет стал быстрее в центре и микрорайонах, в учебных заведениях и госучреждениях, в Рощино и на ипподроме, в Затюменском экопарке и Гилевской роще, на Цветном бульваре, в десятках скверов и во многих других местах областного центра.

Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов – на сегодня уже 93% всего объема передачи данных в Тюмени приходится именно на сеть 4G.